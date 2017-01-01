Урядовий уповноважений у ЄСПЛ розповів, як росіяни змушували до зради українських військових

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Українських військових, які відмовилися переходити на бік Росії, жорстоко катували

У середині – наприкінці березня 2014 року українські військові відчували постійний тиск, спроби підкупу, ідеологічну обробку з метою переманити їх на бік Росії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

«Я так розумію, що у них був якийсь термін, протягом якого треба було переконати максимальну кількість українських військовослужбовців», - зазначив він.

За словами Ліщини, до тих, хто втримався, потім почали застосовувати фізичний примус. «Військовослужбовців звозили на гауптвахту Чорноморського флоту в Севастополі. І вони там один одного бачили. У нас є відповідні докази. Їх там теж катували, але інакше: когось били, комусь дуже гучно включали музику в камері, когось не випускали на вулицю, декому влаштовували типу «розстріли»: вивозили кудись, давали лопату, заставляли копати яму, надягали на голову якийсь пакет і починали стріляти в повітря», - розповів Уповноважений.

Ліщина переконаний, що мінімум 20 епізодів вдасться довести. «Це була відпрацьована система, державна практика», - уточнив він.

Уповноважений також додав, що правозахисники намагаються максимально підтвердити факти, про які стає відомо у процесі роботи. «Тому не лише відшукуємо очевидців тих чи інших подій. У нас відбувається спілкування з телевізійними каналами, журналістами, які на момент окупації мали змогу безпосередньо фіксувати все, що коїлось у Криму. Вони нам надсилають матеріали, які детально вивчаються та долучаються до роботи», - сказав він.

Нагадаємо, Ліщина також розповів, як Росія «прокололася» із заявами в Європейському суді про те, що не мала стосунку до подій у Криму три роки тому.