В Україні ціни відпустять у «вільне плавання». Що і коли подорожчає?

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Споживчі товари

Влада задоволена експериментом щодо скасування держрегулювання цін на споживчі товари і хоче скасувати регулювання цін

Експеримент влади щодо скасування держрегулювання цін на соціальні продукти харчування добігає кінця. Як повідомив глава Госпродпотребслужби Володимир Лапа, держрегулювання цін потрібно залишити хіба що на комунальні тарифи або ліки.

«Уряд хоче скасувати державне регулювання цін на споживчі товари. Ми ці наміри підтримуємо, тому що не бачимо зв'язку між масштабом цінового контролю і динамікою цін», - зазначив Лапа.

Пілотний проект, який стартував наприкінці минулого року, стосувався скасування цінового контролю на 17 груп товарів, які відносяться до соціальних (молоко, яйця, цукор, яловичина та ін.).

Як розповів UBR.ua економіст Андрій Вігірінський, в розширений список товарів увійдуть також картопля, капуста, морква, сало, буряк, цибуля, а також бензин А-95 і дизель.

Зараз поки що залишаються регульовані ціни на хліб, але тільки на його соціальні сорти (батон і український). На них місцеві ради встановлюють фіксовану вартість.

Як і раніше буде діяти регулювання цін на електроенергію, залізничні тарифи, газ, плюс залишаються місцеві тарифи. Але, як показує практика, їх вартість все одно зростає, незважаючи на декларований контроль.

В цілому за час проведення експерименту ціни змінилися на 5%, але, наприклад, молоко подорожчало відразу на 20%, хоча тут свою роль зіграв сезонний фактор.

«Повністю скасувати державне регулювання на товари уряд може влітку, коли буде новий урожай і ціни впадуть природним чином. Так вдасться уникнути подорожчання. Проте, вирости в ціні можуть чорний і білий хліб, борошно, деякі крупи (крім гречки), цукор, курятина, макаронні вироби, можливо, молоко. На скільки, поки складно прогнозувати, адже багато що впирається в купівельну спроможність громадян», - зазначив у розмові з UBR.ua директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

З ним згодні й інші експерти, відзначаючи, що просто підвищити ціни без втрати продажів вже неможливо - заощаджень у населення немає, доходи все ще відстають від інфляції. До того ж, соціальні продукти складають в кошику середньостатистичного українця незначну частину - близько 30%, решта 70% грошей витрачаються на близько 100 інших найменувань продуктів.

«Щодо того, що подорожчає, наскільки і коли - питання відкрите. Адже мова йде про врожайність і сезонності, причому, не тільки в Україні, а й за кордоном. Так, коливання будуть, але незначні, адже в соціальному сегменті виробник розуміє хто його клієнти, і скільки вони можуть заплатити. Крім цього, не варто забувати, що прогноз інфляції на рік в 9,1-10%, і це відіб'ється і на ринку їжі. Імпортна продукція залежить від курсу гривні, якому теж прогнозують падіння, так що гривневі ціни на імпортні продукти будуть рости», - зазначив Вігірінський.