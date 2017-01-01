Опозиція в Канаді звинуватила Росію в підтримці геноциду
- Сьогодні, 09:58
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Лідер канадської опозиції закликала уряд відновити санкції проти Ірану та посилити обмежувальні заходи щодо Росії
Іранський та російський правлячі режими підтримують порушення прав людини та вчинення геноциду в світі. Про це під час виступу у федеральному парламенті Канади заявила лідер опозиції Рона Амброз, передає Укрінформ.
«Прем'єр-міністр заявив, що прагне змінити режим у Сирії. Цей режим підтримується Іраном та Росією. Тепер же він заявляє, що ми можемо продовжувати спілкування із цими режимами, які також підтримують порушення прав людини та геноцид», - сказала Амброз.
З огляду на це, вона закликала уряд відновити санкції проти Ірану та посилити обмежувальні заходи щодо Росії.
Нагадаємо, в понеділок Джастін Трюдо заявив що не бачить для Башара Асада місця в майбутньому Сирії. Він також висловив готовність накласти додаткові санкції на Росію за підтримку сирійського режиму.
Представник Білого дому Шон Спайсер заявив, що Росія самоізолювалася від світової спільноти, поставивши себе в один ряд із такими країнами, як КНДР, Сирія та Іран.
Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) наполягають, що мирне розв'язання воєнного конфлікту в Сирії є неможливим, поки при владі у країні залишається президент Башар Асад.