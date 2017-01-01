В Україні поголів’я свиней скоротилося до історичного мінімуму

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Антирекорд зі скорочення поголів’я свиней в період з лютого 2016 року до лютого 2017 року належить Донецькій області, заявили експерти

Станом на 1 лютого 2017 року поголів’я свиней в Україні склало 6 303,8 тис. голів, що на 0,5% відстає від попереднього антирекорду, встановленого в лютому 2005 року (6 334,9 тис. гол.). Про це повідомляє Українська аграрна конфедерація.

Так, не зважаючи на загальну негативну динаміку в поголів’ї сільськогосподарських тварин в Україні, саме свинарство за останній рік постраждало найбільше — кількість тварин на початок лютого цього року поступається аналогічному показнику станом на 1 лютого 2016 року на 10,5%. І основною причиною такого стану галузі є стрімке поширення африканської чуми свиней.

“Кількість спалахів АЧС в 2016 році сягнула небувалої для України відмітки — 91 випадок, що майже в 2,3 рази перевищує кількість спалахів у попередньому, 2015 році (40 випадків). І хвороба не збирається здавати позиції — з 1 січня по 8 лютого 2017 року в Україні було зафіксовано уже 34 випадки АЧС.

«На даний момент карантинні заходи через АЧС діють у 39 неблагополучних пунктах в 16 областях України. Найбільша кількість карантинних зон зараз заходиться на території Полтавської (7), Харківської (5) та Луганської (4) областей», — йдеться у повідомленні.

В УАК додали, що антирекорд зі скорочення поголів’я свиней в період з лютого 2016 року до лютого 2017 року належить Донецькій області (—51,9%).

Також, в Асоціації зазначили, що чотирьом регіонам України вдалося зберегти позитивну динаміку поголів’я — ними стали Волинська (+4,4%), Львівська (+2,3%), Івано-Франківська (+1,0%) та Закарпатська (+0,3%) області.