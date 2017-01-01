У Нікополі введено карантин через спалахи африканської чуми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Нікопольській міській раді повідомили, що карантин триватиме не менше 40 днів

У Нікополі Дніпропетровської області через спалахи африканської чуми введено карантин. Про це повідомив головний лікар Нікопольської державної лікарні ветеринарної медицини Геннадій Сопко.

За його даними, це вже третій випадок африканської чуми свиней в Дніпропетровській області: два попередніх були зафіксовані в Синельниківському та Криворізькому районах.

Як зазначив головний ветлікар Нікополя, в місті підтверджений випадок захворювання однієї тварини. За нормами, було знищено все поголів'я – 11 свиней, які містилися в домогосподарстві.

Геннадій Сопко зазначає, що карантин, введений із-за спалаху інфекції, який передбачає заборону на реалізацію у вогнищі її виявлення всієї тваринницької продукції непромислового виробництва. Однак з 8 лютого умови карантину дещо змінюються: за рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії, підприємці Нікополя зможуть реалізовувати на ринках яйця, молочні продукти, рибу і мед. Заборона на продаж м'яса та м'ясопродуктів усіх видів непромислового виготовлення залишається в силі.

У вівторок у Нікопольській міській раді повідомили, що карантин триватиме не менше 40 днів.

Нагадаємо, на Херсонщині зафіксували спалах африканської чуми. Через це на трасах встановили спеціальні пости, людей змушують ходити у спецодязі.