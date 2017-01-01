В Україні суттєво зросли запаси зернових

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Запаси зерна

Зокрема, запаси пшениці складають 4,98 млн тонн

Станом на 1 квітня 2017 року, запаси зернових і зернобобових культур в Україні склали 15,3 млн тонн, що на 18,8% більше, ніж станом на аналогічну дату минулого року. Про це повідомляє Держстатистики.

Зокрема, запаси пшениці станом на звітну дату склали 4,98 млн тонн, що на 20,7% поступається показникові станом на 1 квітня 2016.

Разом з тим, запаси кукурудзи склали 8,2 млн тонн, перевищивши минулорічний показник на 66,7%.

Крім того, на 23,7% порівняно з минулим роком зросли запаси ячменю, які станом на 1 квітня 2017 склали 1,4 млн тонн.

Запаси жита, станом на звітну дату, становили 87,4 млн тонн, що на 23,3% перевищує минулорічний показник, пише аграрне агентство.

Як повідомляв «Главком», оприлюднено ТОП-10 експортерів українського зерна.