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    В Україні суттєво зросли запаси зернових

    • Сьогодні, 08:06
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    Запаси зерна
    Запаси зерна

    Зокрема, запаси пшениці складають 4,98 млн тонн

    Станом на 1 квітня 2017 року, запаси зернових і зернобобових культур в Україні склали 15,3 млн тонн, що на 18,8% більше, ніж станом на аналогічну дату минулого року. Про це повідомляє Держстатистики.

    Зокрема, запаси пшениці станом на звітну дату склали 4,98 млн тонн, що на 20,7% поступається показникові станом на 1 квітня 2016.

    Разом з тим, запаси кукурудзи склали 8,2 млн тонн, перевищивши минулорічний показник на 66,7%.

    Крім того, на 23,7% порівняно з минулим роком зросли запаси ячменю, які станом на 1 квітня 2017 склали 1,4 млн тонн.

    Запаси жита, станом на звітну дату, становили 87,4 млн тонн, що на 23,3% перевищує минулорічний показник, пише аграрне агентство

    Як повідомляв «Главком», оприлюднено ТОП-10 експортерів українського зерна.

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