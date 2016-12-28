В України виявлено 344 багатотонажні накопичувачі промислових відходів

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Остап Семерак

Експлуатація багатотоннажних накопичувачів промислових відходів на території України несе екологічну загрозу для довкілля та здоров’я людей

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак переконаний, що нинішню екологічну ситуацію в країні ускладнює техногенний вплив української промисловості, яку Україна успадкувала від радянської влади.

«Безпека експлуатації багатотоннажних накопичувачів промислових відходів на території України - проблема не нова. Проте на широке експертне обговорення вона виноситься вперше. Мінприроди ініціювало її обговорення, розуміючи потенційну екологічну загрозу, яку несе ця проблема для довкілля та здоров’я людей. Наразі це питання не лише внутрішнє. Від подальших кроків української влади у його вирішенні нині залежить і репутація країни на транскордонному рівні», - зазначив Семерак, якого цитує прес-служба Мінприроди.

«Офіційні дані обласних реєстрів місць видалення відходів свідчать, що в Україні близько 200 багатотоннажних накопичувачів промислових відходів. Водночас дані, отримані Мінприроди у співпраці з міжнародним проектом з безпеки хвостосховищ, свідчать, що їх кількість значно більша і становить 344 об’єкти. Це говорить про те, що на місцях володіють недостатньо повною інформацією і ця проблема потребує детальнішої інвентаризації»,- зазначив Семерак.

За даними міжнародного проекту найбільша кількість таких об’єктів розташована на території Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей.

Під час прес-конференції міністр презентував базу даних багатотонажних накопичувачів промислових відходів (хвостосховищ), які після експертного обговорення будуть нанесені на інтерактивну мапу Мінприроди (https://ecomapa.gov.ua/) і стануть доступними широкому загалу.

Семерак також повідомив, що в подальшому буде проведена повна інвентаризація хвостосховищ, що дозволить розпочати роботу з розробки проектів щодо їх закриття та рекультивації.