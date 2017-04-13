В Україні вже неможливо без паспорта купити авіаквиток

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Оформлення авіаквитків здійснюється виключно після внесення в систему бронювання прізвища, імені пасажира, його статі, громадянства, дати народження, серії та номера документа, що посвідчує особу

З 12 квітня авіапасажири в Україні не можуть купити авіаквиток, не надавши свої паспортні дані. Це пов'язано зі вступом в силу закону України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації», повідомляє avianews.com.

Пункт 58 цього закону вказує, що оформлення авіаквитків здійснюється виключно після внесення в систему бронювання прізвища, імені пасажира, його статі, громадянства, дати народження, серії та номера документа, що посвідчує особу.

Ще до вступу в силу нового закону деякі сайти з продажу авіаквитків, включаючи сайти авіакомпаній, не дозволяли зробити бронювання, не надавши паспортні дані мандрівника.

Оформити перевезення, вказавши тільки ім'я і прізвище, раніше можна було в касах або агентствах з продажу перевезень, повідомили виданню в прес-службі МАУ. Однак надавати паспортні дані пасажирам все одно доводилося під час проходження онлайн-реєстрації, тому що в іншому випадку система не дозволяла випустити посадковий талон.

Європейські авіакомпанії на даний момент дозволяють купувати авіаквитки на своїх сайтах, вказуючи тільки ім'я і прізвище, без введення паспортних даних, проте детальна інформація про пасажира запитується ними на етапі реєстрації на рейс.

Це інформація в рамках системи APIS (Система попередньою інформації про пасажира) передається владі країни, в яку прямує літак.