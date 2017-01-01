У НБУ пояснили, що чекає на українців після зниження розрахунків готівкою

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Гривні

Покупців і продавців, які порушуватимуть вимоги постанови, обіцяють штрафувати

Розрахунок між фізичною особою та підприємством за товар, роботу чи послугу, вартість якого перевищує 50 000 гривень, має здійснюватися в безготівковій формі, зокрема шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України.

«При цьому переказ може бути ініційовано за допомогою, наприклад, платіжної картки. Такий розрахунок також можна здійснювати шляхом внесення готівки для подальшого зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи, фізичної особи – підприємця – отримувача коштів», – ідеться в повідомленні.

У НБУ запевняють, що направили листи асоціаціям банків України з пропозицією опрацювати можливість оптимізації структури доходів та недопущення додаткового фінансового навантаження на фізичних осіб у частині сплати сум комісійної винагороди банку за переказ коштів.

«Відповідно до статті 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу – підприємця, посадових осіб юридичної особи», – наголошують у НБУ.