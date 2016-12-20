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    В Україні заборонили ще один російський серіал

    • 3 Сiчня, 15:18
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    Держкіно анулювало прокатне посвідчення російського телесеріалу «Людський фактор»

    Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію та анулювало прокатне посвідчення російського телесеріалу «Людський фактор» режисера Олександра Замятіна. Про це повідомляє прес-служба Держагентства.

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    За даними відомства, скасування державної реєстрації та анулювання державного посвідчення відбулося на підставі статті 15-1 закону України «Про кінематографію» (виявлення в документах, поданих суб’єктом кінематографії, недостовірних відомостей).

    Як повідомлялося раніше, упродовж 2014–2016 рр., Держкіно відмовило у державній реєстрації та скасувало прокатні посвідчення на трансляцію понад 500 фільмів і серіалів.

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