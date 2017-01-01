В Україні зареєстровано вже майже 1,1 млн переселенців

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Внутрішні переселенці

З них 184,505 тис. дітей

Жителі Донецької та Луганської областей продовжують звертатися до Міжвідомчого координаційного штабу та регіональних штабів, що розташовані у кожній області задля отримання допомоги у переміщенні зі сходу України.

Як повідомляє прес-служба МВС України, з початку проведення на сході України антитерористичної операції, з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО в інших регіонах України тимчасово розміщено 1,098505 млн осіб, з яких 184,505 тис. дітей та 507,946 тис. осіб з інвалідністю та похилого віку, у тому числі з Донецької і Луганської областей 1,075667 млн осіб та Автономної Республіки Крим і міста Севастополя 22,838 тис. осіб.

«Рятувальники зустрічають громадян, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції на вокзалах, координують дії щодо їх розселення і вирішення побутових питань, а також взаємодіють з місцевими органами влади, благодійними та волонтерськими організаціями. Особлива увага приділяється питанню психологічної адаптації громадян на місцях тимчасового проживання. Психологи ДСНС постійно організовують для внутрішньо переміщених осіб семінари, сеанси психологічної підтримки», - йдеться в повідомленні.

Для вирішення питань соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб та отримання інформації щодо вільних місць для проживання у кожному регіоні необхідно звернутися безпосередньо до регіональних штабів ДСНС України. Відповідна інформація розміщена на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій та спеціально створеному ресурсі для внутрішньо переміщених осіб (http://www.vpo.gov.ua).