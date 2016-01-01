В Україну їдуть американські сенатори

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Джон Маккейн

Сенатори будуть в Україні з візитом 30-31 грудня

Делегація Сенату США, яку очолює голова сенатського комітету у справах збройних сил республіканець Джон Маккейн, відвідає Україну 30-31 грудня. Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в посольстві США в Україні.

«Сенатор Джон Маккей і сенатор Ліндсі Грем будуть в Україні з візитом 30-31 грудня», – сказали в американському посольстві.

Делегація Сенату США також відвідає Латвію, Литву, Грузію та Чорногорію.