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    В Україну їдуть американські сенатори

    • Сьогодні, 12:35
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    Джон Маккейн
    Джон Маккейн

    Сенатори будуть в Україні з візитом 30-31 грудня

    Делегація Сенату США, яку очолює голова сенатського комітету у справах збройних сил республіканець Джон Маккейн, відвідає Україну 30-31 грудня. Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в посольстві США в Україні.

    «Сенатор Джон Маккей і сенатор Ліндсі Грем будуть в Україні з візитом 30-31 грудня», – сказали в американському посольстві.

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    Делегація Сенату США також відвідає Латвію, Литву, Грузію та Чорногорію.

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