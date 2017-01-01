В Україну йде велика вода: є підтоплення в п’ятьох регіонах країни

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Підтоплення вулиць

Рятувальники вживають заходів щодо попередження підтоплень

23 лютого внаслідок різкого танення снігового покриву на землях сільськогосподарського призначення с. Шкарівка Білоцерківського р-ну Київської сталося підтоплення вулиць, які розташовані в низовині села. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 6-ту годину 24 лютого підтопленими залишилося 12 підвалів будинків. Рятувальниками проводиться робота щодо відкачування з них води.

Днем раніше, рятувальники Донеччини надавали допомогу населенню у відкачуванні води з подвір’їв житлових будинків м. Добропілля та села Новосергіївка Покровського району.

В Кіровоградській області фахівці ДСНС відкачували талу воду, що загрожувала підтопленням будинків на вулицях Кременчуцька, Козацька та Грушевського у м. Олександрія.

А на Полтавщині цього дня рятувальники протягом доби відкачали загалом 1100 куб. м талої води з підтоплених територій у містах Миргород та Кременчук.

Також рятувальні роботи проводились і у м. Луцьку, де за допомогою екскаватора «Луцькспецкомунтранс» були викопані три резервуари для прийому талих вод, що дало змогу зменшити підтоплення житлового масиву в районі вулиць Городецької та Донцова.