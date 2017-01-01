Західним областям України загрожують паводки

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Підйом рівня води в річках

Очікується підйом рівня води на 0,5-1,5 м на річках Сян, Дністер, Західний Буг

20-23 лютого, у зв'язку з вiдлигою i сніготаненням, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м над рiвнями. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посилання на дані Укргідрометцентру.

«Очікується руйнування льодових явищ, льодохiд, на дiлянках русел з порушеною пропускною здатнiстю (пiд мостами, на звужених дiлянках русел, в мiсцях iснуючих заторiв льоду) - формування (посилення) заторiв льоду з рiзким пiдвищенням рiвнiв води, в Туркiвському, Дрогобицькому районах Львiвської областi, при цьому можливе часткове затоплення заплав, с/г угiдь, окремих населених пунктiв, господарських об'єктiв, розташованих вище місць утворення заторiв», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, паводок на Закарпатті завдав збитків більше ніж на шість мільйонів гривень.