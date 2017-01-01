Велика вода на заході України: рівень води в річках може піднятися на 2,5 м

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Льодохід на річках

У зв'язку з вiдлигою, сніготаненням, випадінням опадів очікується підйом рівня води в річках на заході України

22-23 лютого, у зв'язку з вiдлигою i сніготаненням, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5- 1,5 м над рiвнями. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Очікується руйнування льодових явищ, льодохiд, на дiлянках русел з порушеною пропускною здатнiстю (пiд мостами, на звужених дiлянках русел, в мiсцях iснуючих заторiв льоду) - формування (посилення) заторiв льоду з рiзким пiдвищенням рiвнiв води, в Туркiвському, Дрогобицькому районах Львiвської областi, при цьому можливе часткове затоплення заплав, с/г угiдь, окремих населених пунктiв, господарських об'єктiв, розташованих вище місць утворення заторiв.

22-24 лютого, у зв’язку з потеплiнням та випадiнням опадів, на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3–1,0 м над рiвнями.

Очікується послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохiд, на окремих дiлянках можливе утворення заторiв льоду з додатковими пiдйомами рiвнiв води на 0,5- 1,0 м .

23-24 лютого, внаслідок сніготанення та опадів, на рiчках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5м, в нижнiх течiях Боржави та на дiлянцi Тиси В.Бичкiв - Вилок на 1,5- 2,5 м над рівнями.

В нижнiй течii р. Боржава можливий початковий вихiд води на заплаву.