Порошенко розповів, коли вантажні перевезення з окупованого Донбасу можуть бути відновлені

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Порошенко закликав бойовиків повернути підприємства українським власникам

Українська сторона готова скасувати заборону на пересування вантажів через лінію розмежування на сході країни, якщо підприємства на окупованих територіях Донбасу будуть повернуті українським власникам і запрацює режим припинення вогню.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко, відповідаючи на запитання журналістів загальнонаціональних телеканалів.

«Ми говоримо: поверніть підприємства українським власникам, не залежно від того, державна це форма власності чи ні. Адже і державну форму власності захопили. Забезпечте перший і другий пункт Мінських угод – припинення вогню і відведення важкої техніки і артилерії, і ми знімаємо обмежувальні заходи щодо переміщення вантажів через лінію зіткнення», – сказав він.