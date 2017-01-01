В зоні АТО неспокійно: бойовики понад 30 разів відкривали вогонь

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Бойовики на Донбасі

Втрат серед наших військових немає

Сьогодні, 17 січня, з початку доби і до 18:00 російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили 31 обстріл позиції українських військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з 82 міліметрових вели вогонь по Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Лебединському, Водяному, Широкиному та Гнутовому, з озброєння БМП – по Березовому. По Широкиному вогонь вів снайпер», - йдеться у повідомленні.



За даними штабу АТО, на Луганському напрямку бойовики зі 120 та 82 міліметрових мінометів обстріляли Троїцьке. На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Авдіївці та Опитному.

«Загалом, станом на 18-ту годину зафіксовано 31 обстріл. Втрат серед наших військових немає», - інформує штаб АТО.