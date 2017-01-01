Біля Попасної на вибухівці підірвалося двоє бійців
- Сьогодні, 13:36
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За добу в зоні АТО поранення дістали двоє бійців
За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих військовослужбовців у лавах Збройних сил України не було.
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
Проте двоє українських бійців дістали поранення.
Мотузяник додав, що це сталося у Попаснянському районі внаслідок підриву на вибуховому пристрої.
На луганському напрямку вчора було відносно спокійно. Загалом зафіксовано чотири випадки порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань.
На донецькому напрямку ворог також значно знизив свою вогневу активність. Єдиним винятком стала Авдіївка – там противник учора впродовж майже двох годин обстрілював позиції сил АТО з мінометів.
Взагалі ж на цьому напрямку зафіксовано шість ворожих обстрілів, один з них з важкого озброєння.
На маріупольському напрямку, як і раніше, бойові дії велися у Мар'їнському районі та на приморських рубежах. Загалом на цьому напрямку в понеділок зафіксовано 31 ворожий обстріл.