Біля Попасної на вибухівці підірвалося двоє бійців

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За добу в зоні АТО поранення дістали двоє бійців

За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих військовослужбовців у лавах Збройних сил України не було.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Проте двоє українських бійців дістали поранення.

Мотузяник додав, що це сталося у Попаснянському районі внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

На луганському напрямку вчора було відносно спокійно. Загалом зафіксовано чотири випадки порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань.

На донецькому напрямку ворог також значно знизив свою вогневу активність. Єдиним винятком стала Авдіївка – там противник учора впродовж майже двох годин обстрілював позиції сил АТО з мінометів.

Взагалі ж на цьому напрямку зафіксовано шість ворожих обстрілів, один з них з важкого озброєння.

На маріупольському напрямку, як і раніше, бойові дії велися у Мар'їнському районі та на приморських рубежах. Загалом на цьому напрямку в понеділок зафіксовано 31 ворожий обстріл.