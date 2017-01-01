В зоні АТО поліцію перевели на посилений режим несення служби

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Правоохоронці на Донбасі

У штабі АТО зазначають, що такі заходи носять тимчасовий характер

В зоні проведення АТО підрозділи національної поліції переведено на посилений режим несення служби.Посилені заходи введені виключно задля безпеки громадян України.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

«Упродовж останніх кількох днів значно зросла загроза проведення терористичних актів на території об’єктів інфраструктури Донецької та Луганської областей. В тому числі, фіксуються спроби проникнення на територію, підконтрольну Україні, ДРГ противника.

З огляду на це, Штабом АТО та силами усіх суб’єктів антитерористичної операції проводяться додаткові заходи безпеки», - повідомляють у штабі.

Після переведення поліції на посилений режим несення служби проводяться додаткові перевірки громадян на блокпостах , а також у місцях великого скупчення людей.

«Наголошуємо, що такі заходи носять тимчасовий характер і направлені виключно на забезпечення безпеки мирного населення. Штаб АТО просить громадян з розумінням поставитися до тимчасових обмежень», - додають у штабі.