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    В зоні АТО поліцію перевели на посилений режим несення служби

    • Сьогодні, 21:10
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    Правоохоронці на Донбасі
    Правоохоронці на Донбасі

    У штабі АТО зазначають, що такі заходи носять тимчасовий характер

    В зоні проведення АТО підрозділи національної поліції переведено на посилений режим несення служби.Посилені заходи введені виключно задля безпеки громадян України.

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    Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

    «Упродовж останніх кількох днів значно зросла загроза проведення терористичних актів на території об’єктів інфраструктури Донецької та Луганської областей. В тому числі, фіксуються спроби проникнення на територію, підконтрольну Україні, ДРГ противника.
    З огляду на це, Штабом АТО та силами усіх суб’єктів антитерористичної операції проводяться додаткові заходи безпеки», - повідомляють у штабі.

    Після переведення поліції на посилений режим несення служби проводяться додаткові перевірки громадян на блокпостах , а також у місцях великого скупчення людей. 

    «Наголошуємо, що такі заходи носять тимчасовий характер і направлені виключно на забезпечення безпеки мирного населення. Штаб АТО просить громадян з розумінням поставитися до тимчасових обмежень», - додають у штабі.

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