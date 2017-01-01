Варшава вимагає від Києва пояснень щодо мера Перемишля

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Роберт Хома

МЗС Польщі надіслало ноту Україні стосовно заборони Роберту Хомі в’їзду в Україну

Посольство Польщі направило до МЗС України ноту з проханням пояснити обставини заборони на в’їзд для мера Перемишля Роберта Хоми.

Про це повідомила речниця польського зовнішньополітичного відомства Йоанна Вайда, інформує Interia.pl.

«Зараз ми очікуємо на офіційну реакцію української сторони. МЗС використовує всі можливі аргументи для з’ясування ситуації, що склалася», - заявила Вайда.

Вона пояснила, що нота МЗС Польщі пов’язана з проханням мера Перемишля дізнатися про деталі рішення української сторони.

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що підставою для рішення про заборону Хомі на в’їзд до України є систематична антиукраїнська діяльність і підтримка антиукраїнських рухів.

Як повідомляв Укрінформ, мер Перемишля Роберт Хома отримав документ щодо заборони в'їзду на кордоні, прямуючи до Львова. Хома підкреслив, що він не знає причини заборони і до з'ясування обставин не коментуватиме цієї справи.