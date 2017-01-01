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    Ватажки бойовиків хочуть провести «інспекції» на українських підприємствах

    • Сьогодні, 05:46
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    Бойовики хочуть провести «інспекції» на підприємствах, які знаходяться на підконтрольній Україні території

    Представники самопроголошених республік вимагають, аби їм дозволити провести «інспекції» на підприємствах.

    Про це Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Фейсбук.

    Однак мова йде про фірми на підконтрольній Україні території.

    «Відлуння одного «приватного візиту» на Донбас: сьогодні ОРДЛО заявили, що в рамках «программы воссоединения народов Донбаса» вони тепер вимагають зворотній візит так званого «МНС і громадських організацій» на українські підприємства на підконтрольних територіях», – написала Геращенко. 

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