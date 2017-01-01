Аваков допустив російський слід у вбивстві Павла Шеремета

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Підозру у вбивстві українського журналіста Павла Шеремета поки нікому не вручили

Слідство не виключає версію, що замовлення на вбивство українського журналіста Павла Шеремета надійшло з Росії. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив під час брифінгу у середу.

«Результати досудового розслідування умисного вбивства Павла Шеремета на даному етапі дозволяють зробити висновок, що даний злочин — ретельно підготовлене групою осіб замовне вбивство. Слідство не виключає версію замовного політичного вбивства, замовлення на яке надійшло саме з Російської Федерації», — повідомив Аваков.

Як відомо, підозру у вбивстві українського журналіста Павла Шеремета поки нікому не вручили.

Нагадаємо, як встановило слідство, вибуховий пристрій, унаслідок спрацьовування якого загинув журналіст Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.

Раніше повідомлялося, що у поліції назвали пріоритетну версію вбивстваПавла Шеремета.

Як відомо, 23 січня на прес-конференції у МВС нардеп Геращенко заявив, що знає подробиці слідства у справі Шеремета. За його інформацією, слідчі вважають, що вбивство журналіста було реалізовано з диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі Шеремета прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Згодом ЗМІ виклали відео з моментом начебто закладення вибухівки під автомобіль, у якому загинув Шеремет.