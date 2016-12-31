Вбивцю відомого боксера екстрадували з Росії

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Спортсмен Сергій Лащенко

Підозрюваного у вбивстві одеського спортсмена затримав Інтерпол у жовтні 2015 року в РФ

Уродженця Азербайджану Бабека Гасанова, підозрюваного у вбивстві титулованого українського боксера Сергія Лащенка, екстрадували в Україну, повідомляє «Траса Е-95».

Вчора, 7 лютого, він був поміщений в Одеський слідчий ізолятор, де перебуватиме протягом досудового слідства.

Як повідомлялося раніше, підозрюваного у вбивстві одеського спортсмена затримали в жовтні 2015 року в Російській Федерації силами Інтерполу, коли той прямував до управління Федеральної міграційної служби в Санкт-Петербурзі, щоб подати документи на тимчасове проживання в РФ.

Нагадаємо, в ніч на 8 квітня 2015 року група кавказців зайшла в приймальне відділення Єврейської лікарні, де перебували троє громадян з численними вогнепальними пораненнями, і зробила дев’ять пострілів в одного з поранених, Сергія Лащенка, внаслідок чого він помер на місці.

Вбивці втекли на автомобілі BMW темного кольору. Нападниками були вихідці з Кавказу, які раніше вступили в конфлікт з потерпілими ще в центрі міста, на вулиці Дерибасівській, через що до лікарні троє потерпілих прийшли вже із травматичними пораненнями. Причиною конфлікту нібито стала дівчина.

Сергій Лащенко народився в 1987 році в Дніпропетровській області. У 2003 році почав займатися тайським боксом. У 2006 році був запрошений Одеською федерацією тайського боксу до Одеси як перспективний спортсмен. Чемпіон України, володар Кубка України з тайського боксу, чемпіон Європи. Останнім часом виступав на професійному рингу змішаних єдиноборств К-1.