Вбивство патрульних в Дніпрі: двоє свідків впізнали підозрюваного Пугачова

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Олександр Пугачов

На суді виступив касир-контролер та лікар з Дніпра

На суді у справі про вбивство в Дніпрі патрульних поліцейських ще двоє свідків впізнали підозрюваного Олександра Пугачова. Про це повідомляє Радіо Свобода.

На судовому засіданні в Центральному районному суді Дніпра касир-контролер автовокзалу Сергій Олійник заявив, що впізнає у затриманому людину, яка, погрожуючи йому пістолетом, наказала відкрити шлагбаум у бік виїзду з території автовокзалу.

Також лікар лікарні імені Мечникова Юрій Грабовський підтвердив, що Пугачов в день вбивства патрульних звернувся за допомогою і йому було виявлено кулю в ребрах.

«Він нічого не говорив про своє поранення, а я нічого не питав. Провів обстеження, результат – вогнепальне поранення, всередині куля. Я затягував час, користуючись тим, що пацієнт не знав, скільки проводиться обстеження. Потім зайшла група захоплення, а я вийшов», – розповів Грабовський.

На минулому засіданні водій маршрутки Валерій Тімонін, який намагався в той день перешкодити втечі зловмисника з місця злочину, також упізнав Пугачова.

Як повідомляв «Главком», вранці 25 вересня 2016 року у Дніпрі колишній боєць роти спецпризначення МВС «Торнадо» Олександр Пугачов застрелив патрульногополіцейського, який зупинив його авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Поранена патрульна померла під час операції.

Як з’ясувалося потім, Пугачов перебував у розшуку за скоєння інших злочинів. Під час сутички з поліцейськими він також дістав поранення, його затримали у лікарні.