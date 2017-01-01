Суд майже годину оголошував повний текст рішення у справі Насірова

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Роман Насіров

Романа Насірова у залі суду не було

У Солом’янському районному суді Києва у четвер оголошено повний текст рішення про обрання запобіжного заходу усуненому від посади голови Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Екс-чиновника у залі суду не було, повідомляє «Радіо Свобода».

«Суддя Олександр Бобровник близько 50 хвилин зачитував повний текст рішення, ухваленого 7 березня. Відповідно до цього рішення Роман Насіров заарештований на два місяці з правом внесення застави у 100 мільйонів гривень», - зазначається у повідомленні.

Як повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків, співробітники СІЗО, де утримується фігурант, надали висновок лікарів медичної частини слідчого ізолятора про те, що Насірову не рекомендується їхати до суду за станом здоров’я.

Симків також зазначив, що САП у п’ятницю планує подати апеляцію на рішення Солом’янського суду про запобіжний захід Насірову, адже прокуратура наполягала на заставі не в 100 мільйонів гривень, а в 2 мільярди.

«Ми не подавали своєї скарги та очікували повного тексту рішення суду, який і було сьогодні оголошено. Сьогодні ми вже не встигнемо, і, я думаю, що завтра зранку апеляція вже буде в Апеляційному суді Києва», – сказав прокурор.

Раніше «Главком» повідомляв, що судове засідання з розгляду апеляційної скарги Насірова на запобіжний захід призначено на 13 березня.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

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