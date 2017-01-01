Екс-«беркутівця», підозрюваного у вбивстві активістів Євромайдану, знову арештували

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Екс-беркутівці

Віталій Гончаренко перебував під домашнім арештом з лютого цього року

Колишньому «беркутівцю» Віталію Гончаренку, підозрюваному у вбивстві трьох людей під час Євромайдану, Печерський суд Києва змінив запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою строком на 60 діб.

Відповідне рішення суд ухвалив після приблизно восьми годин розгляду справи. Про це «Громадському» повідомила адвокат потерпілих Євгенія Закревська.

«Слідчим суддею було задоволено клопотання Генеральної прокуратури про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою. Вимоги прокуратури були задоволені і суддею були прийнято рішення, яке відповідає вимогам закону. На сьогодні наші вимоги були задоволені», - заявив один з прокурорів Олександр Супрунов.

Також, за словами іншого прокурора Ковальчука Олександра, після спливу 60 днів тримання під вартою Гончаренка, «обвинувальний акт, після ознайомлення всіх учасників з матеріалами, буде скеровано до суду для розгляду по суті».

Нагадаємо, Гончаренка разом з ще трьома екс-бійцями «Беркуту» були затримали в червні 2016 року в Харкові. Усі четверо на момент затримання працювали у поліції. Зокрема Олександра Бєлова та Віталія Гончаренка звинувачують у вбивстві трьох майданівців 18 лютого 2014 у Кріпосному провулку.Тоді під вартою опинився лише Віталій Гончаренко.

Четвертого лютого Печерський суд Києва змінив запобіжний захід Гончаренку з утримування під вартою на домашній арешт.