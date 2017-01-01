Велика Британія назвала радикальних ісламістів виконавцями теракту в Лондоні

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Фото: MIGnews

Британська поліція не бачить зв’язку між лондонським і манчестерським терактами

Виконавці терористичної атаки, внаслідок якої у Лондоні загинуло 7 осіб, вірогідно були радикальними ісламістськими терористами. Про це заявила міністр внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

«Ми впевнені у тому, що вони були радикальними ісламістськими терористами, саме цією ідеологією вони керувались. Тепер ми повинні з’ясувати, звідки походить цей радикалізм», - розповіла міністр, коментуючи особи трьох нападників. Поки не зрозуміло, чи були нападники відомі британській владі раніше.

Радд також заявила, що між терористичною атакою 22 травня у Манчестері та нічними атаками у Лондоні за попередніми даними зв’язку немає.

«Ми вважаємо, такий зв’язок є малоймовірним. Схоже, його не було, однак ми наразі не можемо відкидати і цього», - наголосила Радд.

Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня підозрювані на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей. Силовики вбили трьох нападників. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за теракт – третій у Великобританії з кінця березня після подібного нападу 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту і вибуху під час концерту в Манчестері 22 травня.