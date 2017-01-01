Верховний суд закрив усі справи проти Іванющенко, - ГПУ
- Сьогодні, 22:11
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Юрій Іванющенко
Прокуратуру про своє рішення суд не повідомляв
Верховний суд України закрив всі кримінальні провадження щодо екс-нардепа від Партії регіонів, бізнесмена Юрія Іванющенка. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на сторінці в Facebook.
«Сьогодні дізнався, що Верховний Суд без попередження прокуратури ухвалив рішення закрити всі справи щодо Іванющенка. І це зроблено саме перед продовженням санкцій ЄС щодо заарештованих активів Януковича і К. У мене є багато емоцій і не менше аргументів проти цього рішення. Але єдиний вихід - якомога швидше змінити склад ВСУ», - написав Луценко.
Юрій Іванющенко - український політик, бізнесмен, народний депутат України VI і VII скликань від Партії регіонів.