Верховний суд закрив усі справи проти Іванющенко, - ГПУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Іванющенко

Прокуратуру про своє рішення суд не повідомляв

Верховний суд України закрив всі кримінальні провадження щодо екс-нардепа від Партії регіонів, бізнесмена Юрія Іванющенка. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на сторінці в Facebook.

«Сьогодні дізнався, що Верховний Суд без попередження прокуратури ухвалив рішення закрити всі справи щодо Іванющенка. І це зроблено саме перед продовженням санкцій ЄС щодо заарештованих активів Януковича і К. У мене є багато емоцій і не менше аргументів проти цього рішення. Але єдиний вихід - якомога швидше змінити склад ВСУ», - написав Луценко.

Юрій Іванющенко - український політик, бізнесмен, народний депутат України VI і VII скликань від Партії регіонів.