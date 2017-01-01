Луценко: в одного з організаторів викрадення Гончаренка знайшли паспорт РФ

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Олексій Гончаренко

Загалом затримано трьох підозрюваних

В одного з членів злочинної групи з викрадення народного депутата Олексія Гончаренка виявили паспорт громадянина Російської Федерації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Наразі затримано трьох членів злочинної групи. Серед них депутат Лиманської районної ради Одещини та колишній військовослужбовець. У одного з членів вилучено паспорт громадянина Російськоі Федераціі. У фігурантів справи вилучено балаклави, ємкість за попередньою інформацією, вміщуючу кислоту, та молоток», - написав Луценко.

Очільник ГПУ вважає, що викрадення Гончаренка – помста за події 2 травня 2014 року.

«У ході розслідування кримінального провадження були отримані дані про плани членів цієї злочинної групи до викрадення народного депутата України Олексія Гончаренка для помсти за події травня 2014 року. Зазначені особи під контролем спецслужб 23 лютого викрали А. Гончаренка і планували спотворити обличчя кислотою і розбити молотком коліна», - резюмував генпрокурор.

Як повідомлялось, СБУ інсценувало викрадення нардепа з метою впіймати злочинців.

Раніше стало відомо, що невідомі викрали народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка.

За фактом викрадення Гончаренка було відкрито кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі».

Парламентарі ж по-різному оцінили інформацію про викрадення нардепа. Береза висловив сумнів з приводи того, що Гончаренка насправді викрали, а Ар'єв стверджував, що підстави для нападу на нардепа «були у багатьох».

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