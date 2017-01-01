Вибори у Франції: Меркель назвала перемогу Макрона «ефектною»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ангела Меркель

Глава німецького уряду пообіцяла допомогти Макрону боротися з безробіттям у Франції

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала новообраного президента Франції, лідера руху «Вперед!» Еммануеля Макрона з перемогою на виборах, назвавши результат французької президентської гонки «ефектним», пише Reuters.

Глава німецького уряду також пообіцяла допомогти Макрону боротися з безробіттям у Франції і економічною нестабільністю в Європі.

«Він втілює надії мільйонів французів, багатьох німців і європейців. Він провів сміливу проєвропейську кампанію, відстоював принцип відкритості до світу, а також був рішуче прихильний соціально орієнтованої ринкової економіки», — сказала Меркель.

Як повідомлялось, російські проурядові ЗМІ, змушені змиритися з перемогою Макрона, оголосили про результати французьких президентських виборів, не приховуючи прикрості. «Якщо вірити соціологам, які впродовж кількох місяців пережовують дані проти Марін Ле Пен, то перемога на виборах була забезпечена будь-якому кандидатові», – пише французька RT (Rossia Today), головний засіб масової інформації, покликаний доносити точку зору Росії до зовнішнього світу», пише Le Monde.