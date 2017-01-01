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    Вибух на карнавалі у Франції: щонайменше 30 поранених

    • Сьогодні, 22:18
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    Вибух стався після того, як підпалили солом'яне опудало, яке стояло на багатті
    Вибух стався після того, як підпалили солом'яне опудало, яке стояло на багатті

    Участь у карнавалі брали близько тисячі дітей

    Внаслідок вибуху, що стався на карнавалі поблизу Парижа, щонайменше 30 людей дістали поранень, четверо з яких знаходяться у критичному стані.

    Участь у карнавалі брали близько тисячі дітей. Наголошується, що потужний вибух був кваліфікований як випадковий і не пов'язаний з терактом.

    Вибух стався після того, як підпалили солом'яне опудало, яке стояло на багатті. За словами учасників заходу, чоловіка, який урочисто підпалював персонажа, відкинуло на кілька метрів.

    «Я побачив людину з переламаною рукою, дитину із закривавленим обличчям і людей, які бігали по всіх анпрямках, намагаючись знайти своїх дітей. Знадобився час, щоб люди зрозуміли, що стався нещасний випадок», — сказав один із присутніх.

    Джерело: The Telegraph

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