Вибух на карнавалі у Франції: щонайменше 30 поранених
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Участь у карнавалі брали близько тисячі дітейВнаслідок вибуху, що стався на карнавалі поблизу Парижа, щонайменше 30 людей дістали поранень, четверо з яких знаходяться у критичному стані.
Участь у карнавалі брали близько тисячі дітей. Наголошується, що потужний вибух був кваліфікований як випадковий і не пов'язаний з терактом.
Вибух стався після того, як підпалили солом'яне опудало, яке стояло на багатті. За словами учасників заходу, чоловіка, який урочисто підпалював персонажа, відкинуло на кілька метрів.
«Я побачив людину з переламаною рукою, дитину із закривавленим обличчям і людей, які бігали по всіх анпрямках, намагаючись знайти своїх дітей. Знадобився час, щоб люди зрозуміли, що стався нещасний випадок», — сказав один із присутніх.
.@carrel75 VIDEO Impressionnante explosion lors du carnaval de #Villepinte. Une quinzaine de blessés, dont le maire. (police) pic.twitter.com/jUELjSAX1C— info360 (@info360fr) 1 квітня 2017 р.
Джерело: The Telegraph