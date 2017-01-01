Вибух на шахті «Степова»: у лікарні залишаються 12 гірників

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Постраждалі гірники в лікарні

Стан всіх пацієнтів - задовільний

Станом на 20 березня, на стаціонарному лікуванні перебувають 12 гірників із 23 госпіталізованих після аварії на шахті «Степова». Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

«Станом на 06:00 год. 20 березня на стаціонарному лікуванні перебуває 12 осіб, із 23 госпіталізованих після аварії на шахті «Степова», яка сталася 2 березня 2017 року, а саме: Львівська 8-ма комунальна міська клінічна лікарня - 9 осіб; Червоноградська міська клінічна лікарня - 3 особи», - йдеться у повідомленні.

Крім того, на амбулаторному лікуванні в Червоноградській міській клінічній лікарні перебуває 13 осіб.

Стан всіх пацієнтів - задовільний.

Нагадаємо, 2 березня о 12:46 у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За офіційними даними, на шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули. Всіх гірників на шахті «Степова» підняли на поверхню. Загалом після трагедії на шахті «Степова» на Львівщині госпіталізовано 23 шахтарі.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану.

Директор шахти «Степова» Сергій Смеречанський попередньою причиною вибуху назвав спалах повітряно-метанової суміші.