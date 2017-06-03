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    Вибухи на похороні в Афганістані: кількість постраждалих зросла до 119 осіб

    • Сьогодні, 21:48
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    Вибух в Кабулі
    Вибух в Кабулі

    В результаті вибуху був поранений міністр охорони здоров'я Афганістану

    Кількість постраждалих під час вибухів на похоронах сина сенатора в Кабулі зросла до 119 осіб.

    Про це повідомляє CNN, посилаючись на прес-секретаря міністерства охорони здоров'я.

    «В Кабулі, Афганістан, сім осіб були вбиті, а ще 119 поранено в суботу, 3 червня 2017 року, під час вибухів на похоронах учасника протесту Салема Ізадьяра, вбитого в столиці Афганістану днем раніше під час антиурядових демонстрацій», - йдеться в повідомленні.

    Згідно з інформацією видання, терористична організація «Талібан» заперечує відповідальність за вибухи на похоронах Салема Ізадьяра, сина Мохаммада Алам Ізад'яра, першого заступника голови афганського сенату.

    Крім того повідомляється, що в результаті вибуху був поранений міністр охорони здоров'я Афганістану. Чиновник отримав легкі поранення.

    Раніше повідомлялося, що в результаті вибухів у виботу на похороні убито 12 людей, ще 18 поранені.

    Як повідомлялося, у Кабулі поліція відкрила вогонь по протестувальниках, які прямували до президентського палацу. Вбиті п'ятеро маніфестантів. Серед них син заступника голови Сенату Афганістану.

    Жителі Кабула зібралися в п'ятницю в місці, де в середу потужним вибухом було вбито близько 90 осіб і сотні були поранені. Присутні скандували антиурядові і антиталібські гасла, кидали каміння в бік поліції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети, намагаючись перегородити шлях до президентського палацу. 

    «Главком» повідомляв, що поліція спочатку почала стріляти в повітря після того, як деякі з демонстрантів спробували проникнути за межі поліцейського кордону.

    Обурених протестувальників згодом таки зупинила стрілянина.

    Джерело: РБК-Україна

    вибух Афганістан Талібан
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