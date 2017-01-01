Силовики відкрили вогонь по протестувальниках в Кабулі: п’ятеро загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протести в Кабулі, 2 травня 2017 року

Серед загиблих син заступника голови Сенату Афганістану

В Кабулі поліція відкрила вогонь по протестувальниках, які прямували до президентського палацу. Вбиті п'ятеро маніфестантів. Серед них син заступника голови Сенату Афганістану.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Мохаммад Алам Ізадіяр сказав журналістам, що його син Салем був поранений в зіткненнях з поліцією, після чого доставлений в госпіталь, де помер від ран. Учасники протестної демонстрації критикували уряд, вимагали забезпечити безпеку в країні і наполягали на відставці міністрів, йдеться в повідомленні.

Жителі Кабула зібралися в п'ятницю в місці, де в середу потужним вибухом було вбито близько 90 осіб і сотні були поранені. Присутні скандували антиурядові і антиталібські гасла, кидали каміння в бік поліції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети, намагаючись перегородити шлях до президентського палацу.

«Главком» повідомляв, що поліція спочатку почала стріляти в повітря після того, як деякі з демонстрантів спробували проникнути за межі поліцейського кордону.

Обурених протестувальників згодом таки зупинила стрілянина.

Нагадаємо, вибух пролунав уранці в середу в районі Кабула, де розміщені іноземні посольства та президентський палац.

Бойовики терористичної організації «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за вибух у столиці Афганістану.

Президент Афганістану Ашраф Гані назвав напад «воєнним злочином».

За останніми даними, 90 людей загинули, понад 400 осіб були поранені.

З початку цього року в Кабулі сталося щонайменше сім серйозних атак, унаслідок яких загинули та дістали поранення кілька сотень людей. Зокрема, 20 травня в афганській столиці терористи скоїли напад на житловий комплекс міжнародної доброчинної організації Operation Mercy, внаслідок чого загинули місцевий охоронець та громадянка Німеччини. Відповідальність за ці напади брали на себе рух «Талібан» або терористичне угруповання «Ісламська держава».