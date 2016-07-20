Віце-президент США назвав Росію і тероризм головними загрозами для світу

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Віце-президент США Майк Пенс

Вашингтон готовий повністю виконувати свої союзницькі зобов'язання в рамках НАТО

Віце-президент США Майк Пенс, виступаючи на засіданні Atlantic Council (Північноатлантичної ради), заявив, що для світу головними загрозами є Росія, Іран і тероризм.

Пряма трансляція заходу транслювалася на YouTube-каналі Atlantic Council.

«Від спроб Росії перекроїти міжнародні кордони силою до спроб Ірану дестабілізувати Близький Схід, до глобальної загрози тероризму, який може нанести удар в будь-який час в будь-якому місці - здається, в світі небезпечніше сьогодні, ніж коли-небудь після падіння комунізму чверть століття назад», - сказав Пенс.

При цьому він додав, що Вашингтон готовий повністю виконувати свої союзницькі зобов'язання в рамках НАТО і «дотримуватися принципу, що напад на одного (члена альянсу) - це атака на всіх нас».

«З появою супротивників, нових і старих, наш альянс повинен продовжувати розвиватися, щоб протистояти загрозам сьогоднішнього і завтрашнього дня, особливо протистояння загрозі тероризму», - підкреслив віце-президент США.

Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон нещодавно заявив, що втручання Росії у вибори президента США є добре задокументованим.

Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

У січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.