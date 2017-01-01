Відбулася екстрена відеоконференція Тристоронньої контактної групи

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Наслідки обстрілу Авдіївки

Через обстріли бойовиками Донецької фільтрувальної станції тисячі мешканців Донбасу залишилися без води

Відбулася позапланова відеоконференція Тристоронньої контактної групи за участю представників СММ ОБСЄ, СЦКК і запрошенням представників ОРДЛО. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Дарка Оліфер, прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми.

«Донецька фільтрувальна станція пошкоджена, тисячі людей залишилися без води. Це наслідки порушення режиму припинення вогню. Для забезпечення проведення ремонтних робіт Тристороння контактна група закликала ОРДО забезпечити режим тиші», - поінформувала Оліфер.

Також, за її словами, Тристороння контактна група закликала ОРДО провести розслідування інцидентів, пов'язаних з обстрілом беззбройного патруля СММ ОБСЄ і захопленням безпілотника СММ ОБСЄ.

«Тристороння контактна група підтвердила зобов'язання, взяті на себе в ході засідання 15 лютого 2017 року Мінську», - повідомила Оліфер.

Нагадаємо, сьогодні неподалік населеного пункту Катеринівка бойовики вчинили чергову збройну провокацію щодо представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.