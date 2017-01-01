Росіяни не надали гарантій припинення вогню для ремонту ЛЕП біля Авдіївки

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Авдіївка після обстрілу без світла

Жебрівський сподівається отримати гарантії на завтра і зранку електромонтажники готові вийти на відновлення ЛЕП

Російська сторона в СЦКК так і не надала письмових гарантій припинення вогню в районі поривів ЛЕП біля Авдіївки на Донеччині. Про це повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.

«Сподіваємось отримати гарантії на завтра і зранку електромонтажники готові вийти на відновлення ЛЕП», - зазначив він, додавши, що станом на сьогодні виявлено два місця пошкоджень лінії електропередач.

Жебрівський повідомив, що зараз на потужних електрогенераторах працюють лікарня, відділення «Укртелекому» та інші служби, які забезпечують життєдіяльність міста. Поліція працює в посиленому режимі і забезпечує правопорядок у місті.

«Завтра зранку плануємо від потужного генератора запустити насосну станцію і подати людям у помешкання воду. Авдіївський коксохім від своїх батарей підтримує належне тепло в тепломережах міста», - додав Жебрівський.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 25 лютого в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу міста Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.

День тому бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.