Павло Вуєць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільник Національної поліції України генерал Сергій Князєв

Порівняно з імпозантною «імпортованою» Деканоїдзе у Князєва є перевага – від нього чекають набагато менше

Кабмін сьогодні ухвалив рішення призначити генерала Сергія Князєва головою Національної поліції. Відповідне подання на ім’я прем’єра напередодні зробив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Міністр обирав з трьох кандидатур, які відібрала номінаційна комісія, що проводила конкурс. Серед фіналістів два кандидати були з системи Нацполіції, один – з-поза її меж. Аваков очікувано зупинився на перевірених кадрах: Князєв до цього часу очолював департамент карного розшуку Нацполіції, куди прийшов у листопаді. Хоча за результатами конкурсу у Князєва був лише третій результат.

«Я сподіваюся, що генерал поліції Князєв, маючи досвід роботи «на землі», високий особистий авторитет, зарядженість на реформи, відмінний послужний список у карному розшуку і справжній бойовий досвід – найкраща кандидатура для голови Національної поліції України», – зазначив Аваков.

Князєв більше двадцяти років у системі – раніше керував кримінальною міліцією у Білій Церкві, очолював карний розшук у Київській області. Коли очолював ГУ МВС Закарпатської області в буремні часи після трагічних подій у Мукачевому, відзначився вдалою операцією із затримання контрабанди бурштину вартістю 200 млн гривень на початку минулого року. Після цього очолив поліцію Рівненської області, яка настільки загрузла в «бурштинових війнах», що в регіоні було оголошено антитерористичну операцію. Там і отримав генеральське звання. Враховуючи те, що Князєва часто відправляли в гарячі точки, в поліцейських колах у нього є репутація своєрідного кризового менеджера. Тож і зараз у його першочергові завдання входить збити рівень злочинності, що зашкалює, та повернути дещо розгублений авторитет поліцейських.

До цього Нацполіцію з листопада тимчасово очолював колишній перший заступник попередниці Князєва Хатії Деканоїдзе Вадим Троян, який несподівано взагалі відмовився брати участь у конкурсі і згодом був призначений заступником міністра. Із суто політичної точки зору Князєв, безперечно, буде більш комфортним для Авакова, ніж «чужа» Деканоїдзе, з якою у міністра періодично виникали конфлікти. Зважаючи на те, що в Адміністрації президента традиційно не втрачають надії вичавити Арсена Борисовича з міністерства, додатковий фронт боротьби йому точно ні до чого.

Окремі експерти вважають, що кандидатуру Князєва не можна назвати подразником для Банкової. Ця фігура є своєрідним компромісним варіантом між «двома вежами» коаліції. Власне, критики перебігу конкурсу зауважують, що на розгляд Авакову подали саме «потрібних» кандидатів. А голові конкурсної комісії, правозахиснику Євгену Захарову закидають його харківські зв’язки з міністром.

Всі «принади» своєї нової великої посади Князєв відчув миттєво – в день його призначення з’явилося журналістське розслідування, в якому констатується, що його чи то екс-дружина, чи то співмешканка Вікторія Князєва володіє сімома квартирами та елітним автопарком. Водночас декларація нового голови Нацполіції набагато скромніша.

В е-декларації Князєва зазначено, що Князєв володіє двома квартирами під Києвом – в Броварах та в селищі Чабани. Останньою квартирою крім нього володіють його діти та Вікторія Князєва. Водночас, в деклараціях за останні три роки Князєв не вказував дружину. Можливо, вони розлучені.

Згідно з реєстром нерухомого майна, в 2011 році Вікторія Князєва має:

дві сусідні квартири в селі Чабани Київської області загальною площею в 130 квадратних метри. Одна з них в спільній власності з Князєвим;

дві квартири, які вона придбала в 2011 та 2013 роках, по вулиці Гречка Маршала та на проспекті Петра Григоренка;

квартиру площею 63 кв.м в новобудові ЖК «Вишневий Затишок» в селі Вишневе Київської області;

квартиру 57,4 кв. м в новобудові в селі Крюківщіна Київської області;

квартиру 100 кв. м в Ужгороді на вулиці Петра Лінтура, 17;

житловий будинок 48 кв. м та, земельні ділянки 20 та 80 соток в селі Шаян Закарпатської області;

земельну ділянку в Київській області площею 0,16 га в селі Літочки Броварського району - ділянку в Броварському районі в селі Рожни площею 0,11 га;

ділянку в селі Лук’янівка Київської області;

ділянку площею 0,2496 га знаходиться в Київській області в селищі Сошники.

Автопарк: Wolswagen tuareg 2013 року випуску, Mercedes-benz e350 2010 року випуску та Mercedes vito 2011 року. Приблизна вартість автівок – $80 тис.

Окремо «Главком» з'ясував, що сім років тому його повний тезка – Князєв Сергій Миколайович – вимагав через суд від МВС надати йому статус «учасника бойових дій» за участь у спецопераціях силових структур СРСР на території Азербайджанської республіки та Нагірного Карабаху наприкінці 80-х років. На підтвердження цього факту ФСБ РФ навіть надіслало йому необхідні документи.

Разом з тим виглядають дещо дивним інші аргументи, які Князєв наводив для отримання статусу учасника бойових дій. Так, він вказав, що у 2010 році «був старшим робочої групи із взаємодії УКР ГУ та ГУ МНС України в Київській області із проведення робіт з виявлення, знешкодження, знищення вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни» на присадибній ділянці одного з жителів столичної області.

Відтепер Князєву доведеться звикати до того, що його життя опиниться під прискіпливою увагою, і бути готовим до оприлюднення нових скелетів у своїх шафах.

«У кандидатів, яких ми радили, різні сильні сторони, – пояснює свій вибір голова комісії правозахисник Євген Захаров. – У Князєва це насамперед – великий авторитет у поліції, досвід роботи «в полі». І з інтерв’ю із ним було зрозуміло, що він – сильний лідер. Також у нього все гаразд із цінностями та етикою. Трошки гірше зі стратегічним мисленням, бо він безпосередньо реформою не займався, з управлінням змінами. Але ми зазначили, що він постійно зростав – переходив з однієї посади на більш важку, і всюди був успішним. І ще він сказав таку річ: «Якщо в мене не вийде, я одразу подам рапорт і піду». Тобто він дуже серйозно ставиться до того, наскільки ефективно він працює і як цю ефективність оцінюють».

Із зауваженням, що реформою поліції займатиметься людина фактично з когорти «ментів старої закалки», Захаров частково погоджується, але робить ремарку: «Серед таких «ментів» справді дуже мало людей, які взагалі можуть керувати на такому рівні, а тим більше займатися реформами. Але інтерв’ю з Князєвим було просто подарунком, бо він виявився значно кращим, ніж ми очікували. Хоч він був за рейтингом третім, у мене особисто він був першим. Бо я вважаю, що на цю посаду зараз треба ставити людину з досвідом боротьби зі злочинністю і сильним характером, аби вона збила цю хвилю і зібрала докупи всю поліцію, яка зараз дезорієнтована та демотивована через колишні помилки».

Відсутність «реформаторської жилки» у нового голови Нацполіції голова конкурсної комісії пропонує компенсувати за рахунок його заступника Костянтина Бушуєва, який також увійшов до трійки переможців: «Якби мене спитали, я б його призначив відповідальним за напрям реформи. У Князєва ж немає занадто великих керівних амбіцій і він не заважатиме змінам, які будуть пропонуватись».

Втім, таке захоплення Князєвим поділяють далеко не всі. Координатор волонтерського проекту «Народний тил» Роман Синіцин, який очолював одну з комісій з переатестації поліцейських, упевнений, що на реформі Нацполіції давно можна поставити жирний хрест: «Єдине, що вдалося, – це патрульна поліція. Та й тут мусуються чутки, що її перепідпорядкують райвідділам. У Князєва 25 років стажу роботи в правоохоронних органів, причому часто на ключових посадах. Ми ж чудово розуміємо, як раніше ставали та й зараз стають генералами та як ці зірки купуються. Я не думаю, що це саме та людина, яка робитиме системну роботу в плані реформування. Цим призначенням цементується стара система, яку дещо похитнуло після Майдану. Все повертається: наприклад, процент поновлення через суди тих, кого звільнили після переатестації, доходив до 80».

Журналіст Юрій Бутусов, який входить до колегії МВС, зауважує, що у Князєва не буде часу на розкачку: «Йому з перших днів треба щось говорити, показувати і робити. Якщо він нульовий керівник, ми побачимо це дуже швидко по тому, як він організує комунікацію, вибудовує відносини зі ЗМІ, з громадськими організаціями, працює з кадрами».

При цьому Бутусову важко сказати, плюсом чи мінусом є те, що новий голова Нацполіції – стовідсоткова людина системи. «У нас всі, хто зараз при владі, – люди з системи. Якщо до всіх вищих посадовців підходити з урахуванням того, де вони були за Януковича, мабуть, нікого при владі не залишиться».

У перший день свого призначення Князєв уже «вийшов у люди», взявши участь у прес-конференції щодо справи вбивства Павла Шеремета. Щоправда, «зірковим часом» для нового голови Нацполіції її не назвеш: порадувати конкретними результатами розслідування ані йому, ані Авакову не вдалося. Але порівняно з імпозантною «імпортованою» Деканоїдзе у Князєва є перевага – від нього чекають набагато менше.

ДОСЬЄ

Дата народження: 18 жовтня 1971 року.

Місце народження: Біла Церква, Київська область.

Освіта: вища, юридична.

В органах внутрішніх справ з 1992 року.

З 15 липня 2015 року — начальник ГУ МВС України в Закарпатській області.

З 4 квітня 2016 року — начальник Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

З 10 листопада 2016 року — начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

3 8 лютого 2017 року – голова Національної поліції України.

Павло Вуєць, «Главком»