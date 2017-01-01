Відкрито справу за фактом розв’язання Росією гібридної війни проти України

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Гібридна війна

Відкрите кримінальне провадження є безпрецедентним, адже вперше правову оцінку отримає інформаційна складова гібридної війни Росії проти України

За матеріалами Служби безпеки України прокуратурою Автономної Республіки Крим відкрито кримінальне провадження за фактом розв’язання посадовцями РФ, службовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування АР Крим гібридної війни проти України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу України, а саме ‒ планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій», – ідеться в повідомленні.

У СБУ зазначають, що відкрите кримінальне провадження є безпрецедентним, адже вперше правову оцінку отримає інформаційна складова гібридної війни Росії проти України. «Важливість цього процесу визначається тим, що агресія Росії принесла знедолення і змусила залишити місця проживання тисячі українських громадян, особливо це стосується кримських татар, які вдруге за 60 років фактично переживають геноцид з боку тоталітарного режиму. Агентство ООН у справах біженців оцінило кількість внутрішньо переселених осіб у 10 тисяч, більшість з яких ‒ кримські татари, а третина ‒ діти», – наголошують у Службі безпеки.

СБУ крок за кроком збирала інформацію щодо конкретних злочинних дій російських спецслужб в інформаційному полі України, особливо Криму, напередодні, під час та після незаконного захоплення Автономної Республіки.

У СБУ повідомили, що під час досудового слідства особливу увагу буде приділено фактам підготовки до анексії Криму та штучного формування у населення півострова, у тому числі через ЗМІ та інтернет-ресурси, ненависті до народів України.

Належну правову оцінку отримають й інші дії, спрямовані на усунення перешкод для вторгнення збройних сил РФ на територію нашої держави та створення умов, у тому числі шляхом маніпуляцій суспільною свідомістю через ЗМІ та інтернет, для незаконної анексії Автономної Республіки Крим, додають у СБУ.