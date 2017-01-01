Відновлено експорт української птиці до ЄС

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Українське птахівництво

Станом на сьогодні поставка курятини на європейський ринок уже здійснюється

Україна та Європейська Комісія домовилися про відновлення експорту продукції птахівництва українського виробництва до країн Євросоюзу. Станом на сьогодні поставка курятини на європейський ринок уже здійснюється. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Питання регіоналізації було одним із найбільш чутливих у комунікації з Європейською Комісією. У результаті обговорень та прийнятих рішень Україна та ЄС вже застосовують принцип регіоналізації при торгівлі птицею та продуктами птахівництва. На сьогодні експорт української птиці до країн Євросоюзу відновлено», - заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.

Відновлення експорту птиці стало результатом взаємного визнання принципу регіоналізації в питаннях грипу птиці між Україною та ЄС. Зокрема, досягти домовленості вдалося завдяки зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Кутового з єврокомісаром Вітянісом Андрюкайтісом під час «Зеленого тижня» у Берліні та активній комунікації Держпродспоживслужби з DG Sante та ветеринарними службами країн-членів Євросоюзу.

«Ми налаштовані не лише на спрощення режиму взаємної торгівлі, але й на повноцінну адаптацію законодавства України до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері санітарних і фітосанітарних заходів (SPS) з метою взаємного визнання еквівалентності», - повідомив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа.