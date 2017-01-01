Видобуток газу в Україні є однією з найбільш корумпованих сфер – Рабінович

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Вадим Рабінович

Використання видобутого газу для потреб населення вирішило б цілу низку проблем, що накопичилися в Україні, переконаний Вадим Рабінович

Однією з найбільш корумпованих схем є те, що видобутий в Україні газ не потрапляє до населення. Таку думку висловив нардеп Вадим Рабінович в ефірі «112 Україна».

На його думку, видобуток газу в Україні є однією з найкорумпованіших сфер діяльності, а використання видобутого газу для потреб населення вирішило б цілу низку проблем, що накопичилися в Україні.

«Я вже неодноразово казав, що у нас комунальні платіжки були б у чотири рази меншими, якби той газ, який видобувають в Україні, ті 20 мільярдів кубів, було спрямовано на потреби населення, як це і належить за Конституцією. Адже однією з найбільш корумпованих схем є те, що цей газ не дістається людям. Натомість він проходить через різні фірми, про які ми з вами потім читаємо в записах Онищенка або когось іншого. Залежно від того, хто сьогодні ближче до «корита», той і володіє всякими «укргазвидобутками» та іншими організаціями», – заявив Рабінович.

«Хочу вам сказати, що цього вони точно не стягнуть, тому при зміні влади перше, що необхідно буде зробити, це повне повернення газової та нафтовидобувної галузей державі. Вони мають бути повернені державі доти, доки не зможемо задовольнити потреби власного населення. І нам тоді не потрібно буде купувати вугілля в Донецьку, нафту в ПАР або ще щось, що вони понавигадували собі. У нас є всі можливості, а ось на подальший розвиток вже повинні бути закупівлі», – додав Рабінович.