Виконавиця хіта 80-х «Ламбада» заживо згоріла в автівці

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Лоалва Браз

Причини загоряння автомобіля невідомі

Бразильська співачка Лоалва Браз, що здобула популярність в кінці 1980-х років завдяки пісні «Ламбада», загинула на 64 році життя, повідомляє телеканал Globo.

За даними телеканалу, бразильські пожежники прибули на виклик про палаючий автомобіль в прибережній зоні штату Ріо-де-Жанейро. З машини вони витягли тіло Браз з опіками. В результаті інциденту також був пошкоджений будинок, знаходиться поруч.

Причини загоряння автомобіля невідомі.

Браз була солісткою французької групи Kaoma, в складі якої був випущений хіт «Ламбада», з 1989 по 1998 роки.

Джерело: РИА НОВОСТИ