Викрадачі лівійського літака звільнили майже всіх пасажирів

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Викрадачі погодилися звільнити всіх пасажирів, однак не відпускають пілота

Із захопленого лівійського літака, що приземлився на Мальті, викрадачі звільнили майже всіх пасажирів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Мальти Жозеф Мускат у Twitter.

«Наразі звільнено 65 пасажирів», – написав він, згодом додавши, що звільнено ще 44 осіб.

Раніше агентство AP повідомило, що викрадачі погодилися звільнити всіх пасажирів, однак не відпускають пілота.

Літак внутрішніх лівійських авіаліній захопили сьогодні близько півдня люди,які можуть бути прихильниками Муаммара Каддафі. Пілоти захопленого літака намагалися посадити його в Лівії, проте на вимогу захопників довелося приземлитися на Мальті.

Аеропорт, де приземлився літак, було закрито, усі рейси перенаправлено. Повідомлялося, що у захопників є вибухівка, проте їхні вимоги так і не було озвучено.

За деякими даними, вони вимагали надати безпечний вихід бойовикам у Бенгазі.

Через деякий час люди, які захопили лівійський літак, почали відпускати пасажирів.