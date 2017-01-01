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Павло Гречківський

Вищій раді правосуддя для прийняття рішення не вистачило кворуму

Вища рада правосуддя не змогла зупинити повноваження члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського на прохання ГПУ, оскільки їй не вистачило кворуму. Про це повідомила прес-служба ВРП.

«Вища рада правосуддя під час засідання 14 лютого 2017 року розглянула звернення заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. від 7 лютого 2017 року щодо зупинення на чотири місяці повноважень члена Вищої ради правосуддя Гречківського Павла Миколайовича до закінчення проведення стосовно нього досудового розслідування та/або судового розгляду кримінального провадження», - йдеться у повідомленні.

Як повідомив доповідач із зазначеного питання голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк, рішення про зупинення повноважень члена ВРП вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 14 членів ради. «З урахуванням цього у нас сьогодні немає кворуму для прийняття рішення про зупинення повноважень члена ВРП, оскільки за прийняття цього рішення може голосувати лише 13 членів ВРП», – зауважив він.

Враховуючи зазначене, Вища рада правосуддя ухвалила відкласти розгляд звернення ГПУ щодо зупинення на чотири місяці повноважень члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського на 22 лютого.

Нагадаємо, 21 вересня Генеральна прокуратура України разом з Службою безпеки України викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.

Раніше в ГПУ заявили, що подільник Гречківського, якого підозрюють у хабарництві, перебуває у психлікарні.

6 лютого генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що досудове розслідування у справі Гречківського завершено.