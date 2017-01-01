Вищий адмінсуд відмовив у поновленні на посаді скандальної екс-судді Царевич

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Оксана Царевич

29 вересня президент Петро Порошенко звільнив суддю Печерського райсуду Оксану Царевич у зв’язку із порушенням присяги

Вищий адміністративний суд відмовив у поновленні на посаді колишньої судді Печерського районного суду Києва Оксани Царевич. Про це написала на своїй сторінці в Facebook прес-секретар Вищої ради правосуддя Оксана Лисенко.

«Вищий адміністративний суд України відмовив у задоволенні позову О. Царевич», - повідомила вона.

Подробиці судового рішення не вказані.

Як повідомляли Українські Новини, 29 вересня Президент Петро Порошенко звільнив суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич за порушення присяги при винесенні рішень проти активістів Євромайдану.

У січні прокуратура передала до суду обвинувальні акти проти суддів Печерського районного суду Києва Віктора Кицюка і Царевич, які підозрюються у незаконному позбавлення водійських прав активістів Автомайдану.

ВРЮ схвалила звільнення судді Печерського райсуду Києва Царевич 15 вересня. При цьому Царевич оскаржила своє звільнення у Вищому адміністративному суді.

29 вересня президент Петро Порошенко звільнив суддю Печерського райсуду Оксану Царевич у зв’язку із порушенням присяги.

Джерело: Українські новини