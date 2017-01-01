Вісім випадків пташиного грипу виявлено у Польщі за останні дні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В урядіі Польщі заявили, що масштаби проблеми є значно вищими, ніж під час подібної епідемії 10 років

У Польщі в чотирьох воєводствах країни упродовж кількох днів виявлено вісім нових випадків пташиного грипу.

У п'яти випадках вірус стосується домашньої птиці (кури, качки), а в решти трьох — диких птахів (лебедів), інформує головний санітарний лікар Польщі.

Випадки пташиного грипу зареєстровано в Сілезькому та Нижньосілезькому воєводстві на півдні Польщі, Великопольському воєводстві на заході країни, а також Куявсько-Поморському воєводстві на півночі РП.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Ева Лех повідомила, що масштаби проблеми є значно вищими, ніж під час подібної епідемії 10 років тому, оскільки зараз проблема стосується значної більшої частини території країни.

За її словами, останні випадки пташиного грипу означають потребу утилізації 320 тис. одиниць домашньої птиці.