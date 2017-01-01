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    Прем’єра Польщі можуть виписати з лікарні через декілька днів

    • Сьогодні, 00:10
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    Беата Шидло
    Беата Шидло

    Беата Шидло стверджує, що почувається доволі добре

    Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло після ДТП, що трапилося у п'ятницю ввечері, може залишитися у лікарні ще упродовж кількох днів. Остаточне рішення про це прийматимуть лікарі шпиталю. Про це з посиланням на польський телеканал TVP1 повідомляє Укрінформ.

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    «Я розраховую на те, що рішення у справі залишення мною шпиталю буде прийнято упродовж кількох днів»,- заявила Шидло.

    За словами польського прем'єра, вона почувається «справді добре».  Прем'єр зазначила, що сильно не постраждала в ДТП, оскільки добре спрацювали ремені безпеки.

    Шидло наголосила, що вона могла б залишити шпиталь вже зараз, але остаточне рішення прийматимуть лікарі.

    Глава польського уряду повідомила, що за останні два дні вона відчуває сильну підтримку як від співгромадян, так і колег з-за кордону. Зокрема, слова підтримки вона особисто отримала від канцлера ФРН Ангели Меркель та британського прем'єра Терези Мей.

    Як повідомляв Укрінформ,  урядовий кортеж автомобілів, в одному з яких перебувала прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло, потрапив в ДТП в місті Освенцим у п'ятницю ввечері.

    Прокуратура висунула звинувачення водію автомобіля Fiat у спричиненні ДТП. З урахуванням наслідків аварії МВС Польщі підготує зміни у функціонуванні Бюро охорони уряду.

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