Віталій Кличко прийшов підтримати брата на церемонію зважування перед майбутнім боєм

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Віталій Кличко підтримав брата на церемонії зважування

Поєдинок Кличка-молодшого проти Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонській арені Уемблі

Мер Києва Віталій Кличко разом з командою Володимира Кличка підтримував брата на церемонії зважування перед майбутнім боєм, який відбудеться 29 квітня в Лондоні.

Зважування показало, що Володимир на 10 фунтів легший за Джошуа. Підтримати українського чемпіона також прийшло багато вболівальників з України.

Віталій Кличко відзначив, що очікує перемоги брата в цьому важливому поєдинку.

«Я не хочу применшувати здібностей Джошуа як спортсмена, але є один нюанс - трохи забагато ваги у британського боксера. Крім того, Джошуа має цікавий рекорд: всі бої, які він провів, він виграв нокаутом. Але жодного разу в нього не було такого супротивника як Володимир. І тому це буде великий екзамен для британця, - відзначив Кличко. - Володимир же в гарній кондиції, він абсолютний, як кажуть американці, перфектний боксер. І, якщо інколи йому не вистачало одного - фокусу, концентрації, то на цей бій він так сфокусований і так мотивований, що у мене сумнівів немає - перемога буде за нами. Нам потрібна перемога і вона буде в суботу ввечері», - наголосив Віталій Кличко.

Володимир Кличко на прес-конференції в Лондоні відзначив, що почувається молодим і зосередженим на перемозі в поєдинку.

«Тепер, після 27 років у спорті, я знову претендент на пояси. Я почуваюся молодим, голодним, та повністю поглинутим ідеєю і метою знову підняти руки як переможець. Я не Нострадамус, але відчуваю наскільки сильним мене зробила власна одержимість», - сказав Володимир Кличко.

Поєдинок Кличка проти Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонській арені Уемблі. Вперше за 12 років ставки на перемогу Володимира Кличка нижчі, ніж на його суперника.