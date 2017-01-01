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    Віталій Кличко прийшов підтримати брата на церемонію зважування перед майбутнім боєм

    • Сьогодні, 17:22
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    Віталій Кличко підтримав брата на церемонії зважування

    Поєдинок Кличка-молодшого проти Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонській арені Уемблі

    Мер Києва Віталій Кличко разом з командою Володимира Кличка підтримував брата на церемонії зважування перед майбутнім боєм, який відбудеться 29 квітня в Лондоні.

    Зважування показало, що Володимир на 10 фунтів легший за Джошуа. Підтримати українського чемпіона також прийшло багато вболівальників з України.

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    Віталій Кличко відзначив, що очікує перемоги брата в цьому важливому поєдинку.

    «Я не хочу применшувати здібностей Джошуа як спортсмена, але є один нюанс - трохи забагато ваги у британського боксера. Крім того, Джошуа має цікавий рекорд: всі бої, які він провів, він виграв нокаутом. Але жодного разу в нього не було такого супротивника як Володимир. І тому це буде великий екзамен для британця, - відзначив Кличко. - Володимир же в гарній кондиції,  він абсолютний, як кажуть американці, перфектний боксер. І, якщо інколи йому не вистачало одного - фокусу, концентрації, то на цей бій він так сфокусований і так мотивований, що у мене сумнівів немає - перемога буде за нами. Нам потрібна перемога і вона буде в суботу ввечері», - наголосив Віталій Кличко.

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    Віталій Кличко прийшов підтримати брата на церемонію зважування перед майбутнім боєм
    Віталій Кличко прийшов підтримати брата на церемонію зважування перед майбутнім боєм
    Віталій Кличко прийшов підтримати брата на церемонію зважування перед майбутнім боєм
    Віталій Кличко прийшов підтримати брата на церемонію зважування перед майбутнім боєм
    Віталій Кличко прийшов підтримати брата на церемонію зважування перед майбутнім боєм
    Віталій Кличко прийшов підтримати брата на церемонію зважування перед майбутнім боєм
    Віталій Кличко прийшов підтримати брата на церемонію зважування перед майбутнім боєм
    Віталій Кличко прийшов підтримати брата на церемонію зважування перед майбутнім боєм
    Віталій Кличко прийшов підтримати брата на церемонію зважування перед майбутнім боєм
    Віталій Кличко прийшов підтримати брата на церемонію зважування перед майбутнім боєм
    Віталій Кличко прийшов підтримати брата на церемонію зважування перед майбутнім боєм
    Віталій Кличко прийшов підтримати брата на церемонію зважування перед майбутнім боєм
    Віталій Кличко прийшов підтримати брата на церемонію зважування перед майбутнім боєм
    Віталій Кличко прийшов підтримати брата на церемонію зважування перед майбутнім боєм
    Віталій Кличко прийшов підтримати брата на церемонію зважування перед майбутнім боєм

    Володимир Кличко на прес-конференції в Лондоні відзначив, що почувається молодим і зосередженим на перемозі в поєдинку.

    «Тепер, після 27 років у спорті, я знову претендент на пояси. Я почуваюся молодим, голодним, та повністю поглинутим ідеєю і метою знову підняти руки як переможець. Я не Нострадамус, але відчуваю наскільки сильним мене зробила власна одержимість», - сказав Володимир Кличко.

    Поєдинок Кличка проти Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонській арені Уемблі. Вперше за 12 років ставки на перемогу Володимира Кличка нижчі, ніж на його суперника.

     

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