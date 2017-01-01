Війна Трампа зі ЗМІ триває: він відмовився від щорічної вечері з журналістами

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Дональд Трамп в оточенні журналістів

Війна Дональда Трампа з журналістами набирає нових обертів

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує цього року відвідувати урочисту вечерю, яку щорічно влаштовує White House Correspondents' Association (WHCA) - об'єднання журналістів, які висвітлюють роботу Білого дому.

«Я не відвідаю цього року вечерю, яку влаштовує White House Correspondents' Association. Будь ласка, побажайте усім усього найкращого та гарного вечора», - написав Трамп ввечері в суботу, 25 лютого, у своєму Twitter.

Таким чином, президент США вирішив порушити майже столітню традицію, адже з 1924 року господарі Білого дому неодмінно відвідували вечері, які влаштовує WHCA, та у яких, окрім самих журналістів, президента США та першої леді, беруть участь інші політики та знаменитості. Цього року захід відбудеться 29 квітня.

У відповідь на заяву Трампа глава WHCA Джефф Мейсон зазначив, що організація «візьме до уваги» те, що президент не братиме участь у вечері, та зазначив, що цей захід «був та продовжуватиме залишатися святом на честь Першої поправки до Конституції США та важливої ролі, яку відіграють незалежні медіа у здоровій республіці», цитує агентство AFP. Перша поправка до Конституції США гарантує, зокрема, свободу слова, преси та релігії.

Нагадаємо, 24 лютого у Білому домі стався черговий скандал із журналістами, коли адміністрація президента Трампа не допустила на брифінг репортерів низки провідних медіа - телеканалу CNN, а також видань New York Times, Politico, The Los Angeles Times та Buzzfeed - медіа, які протягом останніх тижнів критикували президента США Дональда Трампа. Раніше того дня Дональд Трамп назвав ЗМІ, які, на його думку, поширюють неправдиву інформацію про нього, одним з головних ворогів американського народу.