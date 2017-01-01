Військові експерти розповіли про загрози безпеці під час «Євробачення»

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Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член правління Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України» Сергій Згурець

Експерти не виключають, що під час «Євробачення» в Києві можуть бути диверсії з використанням безпілотників

Є загроза, що під час проведення пісенного конкурсу «Євробачення» в Києві можуть бути диверсії, для організації яких будуть задіяні безпілотники. Такі безпілотні літальні апарати можуть нести на собі вибухові пристрої. Зарадити такій ситуації у «виловленні» ворожих БПЛА можуть системи боротьби з дронами, зокрема «Анклав». Про це розповіли директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член правління Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України» Сергій Згурець, заступник голови правління ХК «Укрспецтехка» (розробник та виробник оновленого комплексу боротьби з безпілотними літальними апаратами «Анклав», РЛС «Малахіт», які почали постачатися до ЗСУ) Михайло Прохоренко під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

Вони зазначили, що увага ворога прикута не тільки до складів, де знаходиться зброя. Їх також можуть цікавити об’єкти інфраструктури, зокрема АЕС, гідроелектростанції, греблі, адже зруйнувавши їх можна нанести техногенну катастрофу. Окрім того, ціллю ворога також може бути і пісенний конкурс «Євробачення», що буде проводитися в Києві з 9 до 13 травня.

Виловлювати ворожі БПЛА може допомогти система боротьби з безпілотниками «Анклав».

«Боротьба з безпілотниками полягає в тому, що є зразки типу «Анклав», які спроможні захистити об’єкти від застосування дронів. Кількість систем, що можуть боротися з безпілотниками в українській армії, вимірюється одиницями, а потреби - в сотнях», - говорить Згурець.

«Не тільки такими приборами повинні бути оснащенні об’єкти, що охороняються. Якщо безпілотник вийшов на об’єкт, і мета в нього знищити цей об’єкт, то він практично виконав своє завдання. Він вийшов уже на цей об’єкт, і йому залишається тільки скинути на нього запалювальні бомби, і на цьому все закінчено. Треба не допустити точного виходу безпілотника на цей об’єкт. «Анклав» в режимі використання кругових антен створює над об’єктом купол радіусом 20 км. Якщо використовувати антени направленої дії у напрямку вірогідного нападу, то збільшуємо дальність до 40 км», - розповідає Пархоменко.

Згурець також додав, що ведуться переговори з компанією «Укрспецтехніка» щодо використання систем боротьби з безпілотниками «Анклав» під час проведення в Києві пісенного конкурсу «Євробачення».

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